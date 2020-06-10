В ВОЗ озадачились низкой смертностью от коронавируса в России

Фото: медицинские работники (РБК-Украина)

От российских властей требуют объяснить, какой метод они используют при диагностировании смертей от COVID-19

В среду, 10 июня, глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности от COVID-19 в России, исходя из количества населения страны. Россия, напомним, имеет уже почти 500 тысяч больных коронавирусом при 6358 смертях.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - заявил он на брифинге ВОЗ.

Райан оценил высокий уровень тестирования COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти от COVID-19.

"Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил представитель ВОЗ.

Он добавил, что в европейском регионе наблюдается более высокая смертность, при том, что системы здравоохранения схожи с российской.

По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что низкий уровень смертности является результатом "эффективного" здравоохранения.

Отметим, Россия занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом (493657 случаев), но показатель смертности является намного ниже (6358), чем в европейских странах, где больных даже меньше. Это вызывает опасения, что российские власти могут регистрировать умерших от коронавируса, как умерших от других болезней.

Отметим, в аннексированном Россией Крыму правозащитники не единожды отмечали, что на полуострове специально занижается статистика по COVID-19, в том числе ради ослабления ограничений.

Как писало РБК-Украина, ранее замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Российская Федерация и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации.

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Автор: Максим Зайченко