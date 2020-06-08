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В Крыму занижают статистику по COVID-19 ради ослабления ограничений, - правозащитники

Новости » Происшествия     08.06.2020 - 09:37
В Крыму занижают статистику по COVID-19 ради ослабления ограничений, - правозащитники
Фото: таблица на въезде в аннексированный Крым (photogoroda.com)

Ранее на полуострове начали смягчать карантин

В аннексированном Крыму целенаправленно занижают цифры о количестве смертей и заражений от COVID-19. Это делается для продолжения снятия ограничений.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Так, за последние сутки на полуострове зафиксировали 14 новых случаев. Общее число заражений за время пандемии, согласно данным так называемых "властей Крыма", составляет 614 человек.

"Результаты мониторинга дают основания считать, что после перехода к поэтапному выходу из карантина официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 и количества смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются с целью дальнейшего снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму из-за коронавируса изолировали почти 1000 человек, а под медицинским наблюдением находятся 2888 человек.

Кроме этого, подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на полуострове больше инфицированных коронавирусом, чем официально проявляется при тестировании.

Также сообщалось, что в Крыму школам поручили готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КрымКоронавирус
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