У ВООЗ спантеличені низькою смертністю від коронавірусу в Росії

Фото: медичні працівники (РБК-Україна)

Від російської влади вимагають пояснити, який метод вона використовує при діагностуванні смертей від COVID-19

У середу, 10 червня, голова програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що важко зрозуміти причину низького рівня смертності від COVID-19 в Росії, виходячи з кількості населення країни. Росія, нагадаємо, має вже майже 500 тисяч хворих на коронавірус при 6358 смертях.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Це, звичайно, незвично, що кількість смертей щодо кількості підтверджених випадків є дуже низькою", - заявив він на брифінгу ВООЗ.

Райан оцінив високий рівень тестування COVID-19 в Росії, проте підкреслив, що російська влада повинні пояснити, який метод вона використовує, заявляючи про причини смерті від COVID-19.

"Важливо, щоб влада надала метод, за яким проводиться підтвердження причин смертей для того, щоб упевнитися, що вона точно і належним чином підтверджує їх", - зазначив представник ВООЗ.

Він додав, що в європейському регіоні спостерігається вища смертність, при тому, що системи охорони здоров'я схожі з російською.

За даними Райана, існує стандарт офіційного підтвердження смерті, розроблений ВООЗ, який наданий кожній державі-члену організації для належної сертифікації летальних випадків серед хворих на COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN заявив, що низький рівень смертності є результатом "ефективної" охорони здоров'я.

Зазначимо, Росія займає третє місце у світі за кількістю хворих на коронавірус (493657 випадків), але показник смертності є набагато нижчим (6358), ніж у європейських країнах, де хворих навіть менше. Це викликає побоювання, що російська влада може реєструвати померлих від коронавірусу, як померлих від інших хвороб.

Зазначимо, в анексованому Росією Криму правозахисники не раз відзначали, що на півострові спеціально занижується статистика щодо COVID-19, в тому числі заради ослаблення обмежень.

Як писало РБК-Украина, раніше заступник голови Єврокомісії Віра Юрова заявила, що Російська Федерація і Китай під час пандемії COVID-19 проводять масштабні кампанії з дезінформації.

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Автор: Максим Зайченко