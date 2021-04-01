ВОЗ обеспокоена темпами вакцинации против COVID в Европе

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена темпами вакцинации против коронавируса в Европе. Сейчас в европейском регионе фиксируют рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах.

Об этом говорится в заявлении европейского подразделения ВОЗ .

В ВОЗ отметили, что лишь за прошлую неделю в Европе подтвердили 1,6 млн новых случаев и около 24 тысяч смертей от COVID.

"Вакцины - это наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно предотвращают заражение. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно", - сообщил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В связи с низкими темпами вакцинации в Организации отметили необходимость сохранения прежних мер здравоохранения и социальной защиты.

"Позвольте мне внести ясность: мы должны ускорить этот процесс, наращивая производство, снижая барьеры для введения вакцин и используя все имеющиеся у нас на складе флаконы", - сказал Клюге.