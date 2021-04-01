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ВООЗ стурбована темпами вакцинації проти COVID в Європі

Новость на русском → Європа, Четвер 01 квітня 2021 13:42
ВООЗ стурбована темпами вакцинації проти COVID в Європі Фото: низький темп вакцинації не дозволяє перемогти пандемію (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована темпами вакцинації проти коронавірусу в Європі. Зараз в європейському регіоні фіксують зростання захворюваності COVID-19 у всіх вікових групах.

Про це йдеться в заяві європейського підрозділу ВООЗ.

У ВООЗ наголосили, що лише за минулий тиждень в Європі підтвердили 1,6 млн нових випадків і близько 24 тисяч смертей від COVID.

"Вакцини - це наш найкращий вихід з цієї пандемії. Вони не тільки працюють, але й дуже ефективно запобігають зараженню. Проте впровадження цих вакцин відбувається неприпустимо повільно", - повідомив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

У зв'язку з низькими темпами вакцинації в Організації зазначили необхідність збереження попередніх заходів охорони здоров'я і соціального захисту.

"Дозвольте мені внести ясність: ми повинні прискорити цей процес, нарощуючи виробництво, знижуючи бар'єри для введення вакцин і використовуючи всі наявні у нас на складі флакони", - сказав Клюге.

Нагадаємо, раніше ВООЗ порадила застосовувати "Івермектин" проти COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС відмовився від заборони на експорт COVID-вакцин.

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