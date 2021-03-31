Только при клинических испытаниях: ВОЗ посоветовала применять "Ивермектин" против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять препарат "Ивермектин" в качестве лекарства от коронавируса. Однако рекомендуют его использовать только в рамках клинических испытаний.

"Нынешние свидетельства относительно применения "Ивермектина" для лечения пациентов от заболевания COVID-19 являются недостаточными. Пока не будет получено больше данных, ВОЗ рекомендует применять это лекарство только в рамках клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ивермектин" - это созданное в 70-х годах прошлого века средство от паразитов, широко применяемое для лечения животных, а в ряде случаев и людей. Препарат показал высокую эффективность против коронавируса в культуре клеток, и с весны прошлого года его применяли в некоторых странах Латинской Америки.

Препарат также успешно прошел несколько испытаний, однако количество их участников было небольшим.