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ВОЗ изучит происхождение коронавируса в Китае. Миссию отправят уже в январе

Пекин, Среда 16 декабря 2020 14:55
ВОЗ изучит происхождение коронавируса в Китае. Миссию отправят уже в январе
Фото: ученые хотят выяснить, откуда взялся вирус (freepik)
Автор: РБК-Украина

Миссия Всемирной организации здравоохранения начнет работать в Китае в январе. Участники изучат медицинские образцы и животных, чтобы узнать, где и когда начался COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Биолог из института Роберта Коха в Германии и член миссии ВОЗ из 10 человек Фабиан Лендертц сообщил, что они будут работать с китайскими учеными в течение четырех-пяти недель.

Большинство ученых считают, что вирус Sars-Cov-2 появился у животных в Китае, скорее всего, у летучих мышей. Случаи заболевания были впервые обнаружены в городе Ухань в конце декабря 2019 года и были связаны с рынком морепродуктов.

Команда ВОЗ изучит медицинские образцы и рентгеновские снимки, полученные до первой известной вспышки, чтобы определить, циркулировал ли вирус раньше. Также возьмут образцы у летучих мышей и других видов, чтобы попытаться отследить животное, у которого вирус впервые появился. Кроме этого, предстоит выяснить маршрут распространения вируса - начался ли он в Ухане или в другом городе.

Напомним, китайские ученые считают, что коронавирус, распространившийся из Поднебесной, возник в Индии или Бангладеше еще летом 2019 года.

РБК-Украина писало, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает странам-участницам Евросоюза начать вакцинацию от COVID в один день.

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