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ВООЗ дослідить походження коронавірусу у Китаї. Місію відправлять вже у січні

Пекін, Середа 16 грудня 2020 14:55
ВООЗ дослідить походження коронавірусу у Китаї. Місію відправлять вже у січні
Фото: вчені хочуть з'ясувати, звідки взявся вірус (freepik)
Автор: РБК-Україна

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я почне працювати в Китаї у січні. Учасники вивчать медичні зразки і тварин, щоб дізнатися, де і коли почався COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

Біолог з інституту Роберта Коха в Німеччині і член місії ВООЗ з 10 осіб Фабіан Лендертц повідомив, що вони будуть працювати з китайськими вченими протягом чотирьох-п'яти тижнів.

Більшість вчених вважають, що вірус Sars-Cov-2 з'явився у тварин в Китаї, швидше за все, у кажанів. Випадки захворювання були вперше виявлені в місті Ухань в кінці грудня 2019 року і були пов'язані з ринком морепродуктів.

Команда ВООЗ вивчить медичні зразки і рентгенівські знімки, отримані до першого відомого спалаху, щоб визначити, чи циркулював вірус раніше. Також візьмуть зразки у кажанів і інших видів, щоб спробувати відстежити тварину, у якої вірус вперше з'явився. Крім цього, належить з'ясувати маршрут поширення вірусу - почався він в Ухані або в іншому місті.

Нагадаємо, китайські вчені вважають, що коронавірус, що поширився з Піднебесної, виник в Індії або Бангладеші ще влітку 2019 року.

РБК-Україна писало, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пропонує країнам-учасницям Євросоюзу розпочати вакцинацію від COVID в один день.

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