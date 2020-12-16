ЕК предлагает странам Евросоюза начать вакцинацию от COVID в один день

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает странам-участницам Евросоюза начать вакцинацию от COVID в один день. Вакцина для этого появится уже на следующей неделе.

Об этом она заявила в обращении к Европарламенту, передает DPA.

"Давайте начнем как можно скорее вакцинацию вместе в один и тот же день, чтобы пройти вместе через эту пандемию", - заявила фон дер Ляйен.

Отметим, эти заявления прозвучали на следующий день после того, как Европейское медицинское агентство (EMA) сообщило, что одобрит вакцину Pfizer / BioNTech до 21 декабря.

"В течение недели будет разрешена первая вакцина, так что вакцинация может начаться немедленно", - добавила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз закупил широкий спектр различных вакцин, и их будет более чем достаточно для всех граждан ЕС.

Также сообщается, что Италия, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария заявили о намерении координировать запуск своих программ вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале.

В то же время украинские власти просят просит ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины.