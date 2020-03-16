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ВОЗ назвала условия преодоления эпидемии

Новости » Общество     16.03.2020 - 19:31
ВОЗ назвала условия преодоления эпидемии
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВОЗ выделила средства спецзащиты 56 странам и послала 1,5 миллионов тестов 120 странам

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации, передает РБК-Украина.

По его словам, подход должен быть всесторонним. Не только тестирование, не только отслеживание контактов, не только карантин, не только социальная дистанция.

"Опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран доказывает, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию", - говорит глава ВОЗ.

Он отмечает, что сейчас эпицентром эпидемии стала Европа, и теперь каждый день фиксируется больше случаев, чем в Китае на пике эпидемии.

Глава ВОЗ заявил, что организация выделила средства спецзащиты 56 странам и послала 1,5 миллионов тестов 120 странам.

Напомним, власти Швейцарии и Финляндии ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Европейский союз в связи с пандемией коронавируса на 30 дней закрыл границы для "несущественных" поездок. Подробнее о том, что происходит в Украине и других странах 16 марта - в материале РБК-Украина.

Опубликован текст законопроекта о коронавирусе Швейцария и Финляндия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
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