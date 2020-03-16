Швейцария и Финляндия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Страны закрывают развлекательные заведения и запрещают массовые мероприятия

Власти Швейцарии и Финляндии ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minuten и EuropaPress.

Швейцария

Согласно решению Федерального совета, до 19 апреля будут закрыты все магазины, рестораны, бары и прочие развлекательные заведения в стране. Работать будут только продуктовые магазины и медицинские учреждения.

Режим ЧП в Швейцарии также предусматривает контроль на границах с Германией, Австрией и Францией с полуночи 17 марта. Кроме того, Федеральный совет одобрил размещение до 8000 военнослужащих для поддержки кантонов в больницах.

На данный момент в Швейцарии подтверждено 2,2 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 24 человека.

Финляндия

Режим ЧП в Финляндии предусматривает закрытие образовательных учреждений и запрет их посещений для пожилых людей. Всего в стране будут приняты 19 мер, сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее словам, все ограничения, которые планируется ввести, будут представлены на завтрашнем заседании парламента, который должен будет их утвердить. Правительство оставляет за собой право закрытия границ для иностранцев, уточнила Марин.

Также закрываются все развлекательные и спортивные учреждения и запрещаются публичные собрания больше 10 человек.

В Финляндии коронавирусом заразились 277 человек. О смертельных случаях не сообщалось.

Напомним, сегодня Европейский союз в связи с пандемией коронавируса на 30 дней закрыл границы для "несущественных" поездок. Подробнее о том, что происходит в Украине и других странах 16 марта - в материале РБК-Украина.