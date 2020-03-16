ВООЗ назвала умови подолання пандемії короновірусу

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВООЗ виділила засоби спецзахисту 56 країнам і послала 1,5 мільйонів тестів 120 країнам

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція допоможе країнам подолати новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомив генеральний директор Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу організації, передає РБК-Україна.

За його словами, п ідхід повинен бути всебічним. Не тільки тестування, не тільки відстеження контактів, не тільки карантин, не тільки соціальна дистанція.

"Досвід Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру та інших країн доводить, що агресивна тестування, відстеження контактів і мобілізація населення зупиняє інфекцію", - говорить глава ВООЗ.

Він відзначає, що зараз епіцентром пандемії стала Європа, і тепер кожен день фіксується більше випадків, ніж у Китаї на піку епідемії.

Глава ВООЗ заявив, що організація виділила засоби спецзахисту 56 країнах і послала 1,5 мільйонів тестів 120 країнам.

Нагадаємо, в лади Швейцарії та Фінляндії ввели режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавіруса на 30 днів закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - у матеріалі РБК-Україна.