ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ назвала умови подолання пандемії короновірусу

Новини » Суспільство     16.03.2020 - 19:31
ВООЗ назвала умови подолання пандемії короновірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВООЗ виділила засоби спецзахисту 56 країнам і послала 1,5 мільйонів тестів 120 країнам

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція допоможе країнам подолати новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомив генеральний директор Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу організації, передає РБК-Україна.

За його словами, підхід повинен бути всебічним. Не тільки тестування, не тільки відстеження контактів, не тільки карантин, не тільки соціальна дистанція.

"Досвід Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру та інших країн доводить, що агресивна тестування, відстеження контактів і мобілізація населення зупиняє інфекцію", - говорить глава ВООЗ.

Він відзначає, що зараз епіцентром пандемії стала Європа, і тепер кожен день фіксується більше випадків, ніж у Китаї на піку епідемії.

Глава ВООЗ заявив, що організація виділила засоби спецзахисту 56 країнах і послала 1,5 мільйонів тестів 120 країнам.

Нагадаємо, влади Швейцарії та Фінляндії ввели режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавіруса на 30 днів закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - у матеріалі РБК-Україна.

Опублікований текст законопроекту про коронавирусе Швейцарія і Фінляндія ввели режим надзвичайного стану через коронавірус
Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся