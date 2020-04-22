ВООЗ сподівається на відновлення фінансування з боку США

Фото: Тедрос Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Раніше Трамп призупинив фінансування ВООЗ, звинувативши організацію в повільності та покривання Китаю через коронавіруса

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреисус сподівається, що адміністрація президента США перегляне питання про призупинення фінансування організації. Про це повідомляє Reuters.

Голова ВООЗ зазначив, що інвестиція в роботу організації дозволяє забезпечити безпеку країнам по всьому світу, в тому числі і США.

"Я сподіваюся, що заморожування фінансування буде переглянуто, і США знову підтримають роботу ВООЗ і продовжать рятувати життя", - сказав Тедрос.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, так як організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність. За його словами, ВООЗ втратила величезну кількість часу, а також прикривала спалаху коронавіруса в Китаї.

Зазначимо, після припинення фінансування з боку США, Канада збільшила обсяг фінансової підтримки ВООЗ. Щорічно будуть виділятися десятки мільйонів доларів на фінансування організації.

Також готовність збільшити фінансування ВООЗ заявили в Німеччині.