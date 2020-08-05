ВОЗ: молодые люди стали в пять раз чаще болеть коронавирусом

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%

По данным Всемирной организации здравоохранения, молодые люди начали в пять раз чаще болеть COVID-19 в сравнении с первыми месяцами пандемии коронавируса. Это связано с тем, что они стали менее бдительными к ношению масок и социальному дистанцированию.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявил, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.

Менеджер из отделения биоизоляции госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст заявила, что молодые люди стали больше ходить на работу, на пляж, в паб или за продуктами. Также она добавила, что путешествие также увеличивает ваши шансы заразиться и распространить COVID-19.

Напомним, в ВОЗ считают, что причинами вспышек коронавируса в Европе может быть поведение молодежи, которая часто игнорирует карантинные меры.

Кроме того, ранее ВОЗ опровергла сезонность коронавируса.

Также в организации заявили, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.