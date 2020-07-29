Заболеваемость коронавирусом среди молодежи может повлиять на вторую волну в Европе, - ВОЗ

Фото: Ханс Клюге (Ritzau Scanpix Denmark)

Рост заболеваемости среди молодежи может быть причиной всплесков заболеваемости на континенте

Представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здоровья нескольких стран Европы считают, что молодежь сейчас является главным распространителем коронавируса. Такая ситуация может повлиять на вторую волну COVID-19 в Европе.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европейском регионе Ханс Клюге, передает ITV.

По его словам, рост заболеваемости среди молодежи может быть причиной всплесков заболеваемости на всем континенте.

"Мы получаем сообщения от некоторых стран о том, что большая часть людей с новой инфекцией наблюдается среди молодежи. Для меня это достаточно твердый аргумент для переосмысления ситуации с коронавирусом", - сказал Клюге.

Он добавил, что властям необходимо лучше общаться с молодежью, чтобы донести важность соблюдения правил карантина и уменьшения рисков заразиться коронавирусом.

Напомним, ранее ВОЗ опровергла сезонность коронавируса.

Также в организации заявили, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.