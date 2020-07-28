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Одна большая волна: ВОЗ опровергла сезонность коронавируса

Женева, Вторник 28 июля 2020 15:43
Одна большая волна: ВОЗ опровергла сезонность коронавируса
Фото: Маргарет Харрис (news.un.org)
Автор: Роман Калиниченко

Эпидемия имеет тенденцию "одной большой волны" с незначительными спадами

Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности, как это происходит с гриппом или другими похожими заболеваниями. Вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-другому.

Об этом заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

По ее словам, пандемия коронавируса развивается как одна большая волна с пиками и спадами.

"Люди все еще думают о сезонах. Нам всем нужно разобраться в том, что этот новый вирус... он ведет себя по-другому", - сказала Харрис.

В ВОЗ предостерегли от самоуспокоенности по поводу передачи инфекции летом в северном полушарии. Харрис заявила, что коронавирус не ведет себя как грипп или другие сезонные заболевания.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается: за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

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