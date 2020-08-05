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ВООЗ: молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти коронавірусом

Середа 05 серпня 2020 09:14
ВООЗ: молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти коронавірусом
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Частка людей віком 15-24 років від загальної кількості хворих зросла із 4,5% до 15%

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти на COVID-19 у порівнянні з першими місяцями пандемії коронавірусу. Це пов'язано з тим, що вони стали менш пильними до носіння масок та соціального дистанціювання.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, аналіз ВООЗ 6 млн заражень у період із 24 лютого по 12 липня виявив, що частка людей віком 15-24 років від загальної кількості хворих зросла із 4,5% до 15%.

Менеджер з відділення біоізоляції госпіталю Джонса Гопкінса в Балтіморі Нейса Ернст заявила, що молоді люди стали більше ходити на роботу, на пляж, у паб або за продуктами. Також вона додала, що подорож також збільшує ваші шанси заразитися і поширити COVID-19.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що причинами спалахів коронавірусу в Європі може бути поведінка молоді, яка часто ігнорує карантинні заходи.

Крім того, раніше ВООЗ спростувала сезонність коронавірусу.

Також в організації заявили, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.

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