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ЕС не будет закрывать границу в связи со вспышкой коронавируса в Италии

Новости » В мире     24.02.2020 - 16:03
ЕС не будет закрывать границу в связи со вспышкой коронавируса в Италии
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

По рекомендациям ВОЗ, Еврокомиссия не планирует закрывать границы в Шенгенской зоне блока

Европейская комиссия пока не рассматривает вопрос о закрытии границ в Шенгенской зоне блока на фоне вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам комиссара Европейского союза по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на поездки по Европе.

Солидарна с позицией ЕС и Франция, которая граничит с Италией. Там также не видят необходимости закрывать свои границы из-за распространения вируса в соседней стране.

Напомним, ранее сообщалось, что в Департаменте гражданской защиты Италии сообщили о более 200 случаях заболевания коронавирусом в стране. По состоянию на 15:30 24 февраля в Италии от коронавируса умерли 6 человек.

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Также РБК-Украина сообщало, что на украинской государственной границе и в аэропортах усилят меры из-за коронавируса в Италии.

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