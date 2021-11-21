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ВОЗ хочет мобилизовать силы для помощи мигрантам на польско-белорусской границе

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения назвали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе "как минимум, непростой". И заявили о намерении мобилизовать силы, чтобы помочь беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по противодействию чрезвычайной ситуации Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншауба, которого цитирует "Белта".

С соответствующим заявлением представитель ВОЗ выступил во время визита в белорусский пограничный транспортно-логистический центр.

"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую обеспокоенность.... Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь своей стороной: предоставлять медикаменты, медицинские средства, действовать в развитии медицинской инфраструктуры", - отметил Рокеншауб.

Он рассказал, что большинство мигрантов не хотят возвращаться домой, однако ВОЗ прежде всего интересует "медицинский аспект".

"Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, фармацевтическими товарами. Готовятся международные пакеты с медицинской помощью и предметами гигиены. Работаем в этом направлении с нашими партнерами. Это ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и другие", - добавил Рокеншауб.

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обстановка с мигрантами на российско-белорусской границе является самой большой попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в ЕС.

Отметим, за минувшие сутки было сделано около 200 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси. Всем этим попыткам удалось предотвратить.

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