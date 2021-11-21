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ВООЗ хоче мобілізувати сили для допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні

Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні "як мінімум, непростою". Та заявили про намір мобілізувати сили, щоб допомогти біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з протидії надзвичайної ситуації Європейського регіонального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншауба, якого цитує "Белта".

З відповідною заявою представник ВООЗ виступив під час візиту до білоруського прикордонного транспортно-логістичного центру.

"Ситуацію на білорусько-польській границі як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість.... Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти своєю стороною: надавати медикаменти, медичні засоби, діяти в розвитку медичної інфраструктури", - зазначив Рокеншауб.

Він розповів, що більшість мігрантів не хочуть повертатися додому, однак ВООЗ насамперед цікавить "медичний аспект".

"Ми мобілізуємо нашу допомогу у плані надання підтримки медикаментами, фармацевтичними товарами. Готуються міжнародні пакети з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо у цьому напрямі з нашими партнерами. Це ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест та інші", - додав Рокеншауб.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обстановка з мігрантами на російсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Лукашенка та Путіна дестабілізувати ситуацію в ЄС.

Зазначимо, за минулу добу було зроблено близько 200 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Всім цим спробам вдалося запобігти.

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