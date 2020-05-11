ВОЗ: большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

Страны должны усилить меры по предотвращению заболеваемости COVID-19
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.
С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что уже более 1,5 миллиона жителей планеты выздоровели от заболевания коронавирусом. Наибольшее количество выздоровевших зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Испании, Германии, Италии и Турции.
Также РБК-Украина писало, что в Британии за сутки зафиксировали более 200 летальных случаев коронавируса. При этом общее число умерших с коронавирусом в Соединенном Королевстве превысило 32 тысячи. Общее количество случаев инфицирования превышает 223 тысячи.