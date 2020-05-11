ВООЗ: більшість заражених коронавірусом хворіють у тяжкій формі

Країни повинні посилити заходи запобігання захворюваності на COVID-19
Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хворобу у тяжкій формі. Про це він заявив на брифінгу у Женеві, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Райана, попередні результати дослідження на антитіла до коронавірусу показують, що серед загальної кількості інфікованих переважає число тих, хто тяжко переносить хворобу.
З урахування цих даних представник ВООЗ закликав світове товариство посилити заходи запобігання захворюваності на коронавірус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/5hUoJNRUc7— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже понад 1,5 мільйона жителів планети видужали від захворювання на коронавірус. Найбільша кількість одужалих зафіксована у Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Німеччині, Італії та Туреччині.
Також РБК-Україна писало, що у Британії за добу зафіксували понад 200 летальних випадків коронавірусу. При цьому загальне число померлих з коронавірусом у Сполученому Королівстві перевищило 32 тисячі. Загальна кількість випадків інфікування перевищує 223 тисячі.