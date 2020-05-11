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ВООЗ: більшість заражених коронавірусом хворіють у тяжкій формі

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 21:22
ВООЗ: більшість заражених коронавірусом хворіють у тяжкій формі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Країни повинні посилити заходи запобігання захворюваності на COVID-19

Директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хворобу у тяжкій формі. Про це він заявив на брифінгу у Женеві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Райана, попередні результати дослідження на антитіла до коронавірусу показують, що серед загальної кількості інфікованих переважає число тих, хто тяжко переносить хворобу.

З урахування цих даних представник ВООЗ закликав світове товариство посилити заходи запобігання захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже понад 1,5 мільйона жителів планети видужали від захворювання на коронавірус. Найбільша кількість одужалих зафіксована у Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Німеччині, Італії та Туреччині.

Також РБК-Україна писало, що у Британії за добу зафіксували понад 200 летальних випадків коронавірусу. При цьому загальне число померлих з коронавірусом у Сполученому Королівстві перевищило 32 тисячі. Загальна кількість випадків інфікування перевищує 223 тисячі.

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
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