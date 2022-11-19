Воював проти ЗСУ у Запорізькій області. Бойовика "ДНР" засудили на 15 років

"У лютому 2022 року мешканець Тореза, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Бойовик виконував злочинні накази командирів російських військ, здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах. Також він брав безпосередню участь на боці РФ у бойових зіткненнях проти українських захисників на території Пологівського району Запорізької області.

"Під час здійснення оборони рубежів з метою утримання тимчасово окупованої території Пологівського району чоловік був взятий у полон підрозділами ЗСУ", - заявили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.