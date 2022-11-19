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Воевал против ВСУ в Запорожской области. Боевик "ДНР" приговорен к 15 годам

Фото: Боевика "ДНР" приговорили к 15 годам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель оккупированной части Донецкой области вступил в ряды террористов "ДНР" и отправился воевать против ВСУ в соседнюю область. Его захватили в плен и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В феврале 2022 года житель Тореза, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды "ДНР", - говорится в сообщении.

Боевик выполнял преступные приказы командиров российских войск, оборонял определенные боевые позиции, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах. Также он непосредственно участвовал на стороне РФ в боевых столкновениях против украинских защитников на территории Пологовского района Запорожской области.

"При осуществлении обороны рубежей с целью удержания временно оккупированной территории Пологовского района мужчина был взят в плен подразделениями ВСУ", - заявили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

Напомним, что командир танка группировки "ЛНР" предоставлял приказы обстреливать инфраструктуру Северодонецка (Луганская область). Его взяли в плен и приговорили к 13 годам тюрьмы.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.

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