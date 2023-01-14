Воював проти ЗСУ. На Київщині поліція затримала бойовика "ДНР"

У Білоцерківському районі Київської області поліція затримала бойовика так званої "ДНР". 2014 року чоловік воював проти ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави поліції регіону Андрія Небітова.

"Учасника незаконних збройних формувань "ДНР" викрила кримінальна поліція Київської області. У 2014 році чоловік воював проти ЗСУ, а потім оселився на Білоцерківському районі", - розповів він.

За словами Небітова, зрадника вдалося затримати під час стабілізаційних заходів.

"Ставтеся відповідально і з розумінням до певних обмежень і перевірок. Вони вкрай необхідні для виявлення колаборантів, диверсантів, мародерів та інших порушників", - зазначив начальник поліції.