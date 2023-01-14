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Воював проти ЗСУ. На Київщині поліція затримала бойовика "ДНР"

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Київська область, Субота 14 січня 2023 15:54
Воював проти ЗСУ. На Київщині поліція затримала бойовика "ДНР" Фото: на Київщині поліція затримала бойовика "ДНР" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білоцерківському районі Київської області поліція затримала бойовика так званої "ДНР". 2014 року чоловік воював проти ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави поліції регіону Андрія Небітова.

"Учасника незаконних збройних формувань "ДНР" викрила кримінальна поліція Київської області. У 2014 році чоловік воював проти ЗСУ, а потім оселився на Білоцерківському районі", - розповів він.

За словами Небітова, зрадника вдалося затримати під час стабілізаційних заходів.

"Ставтеся відповідально і з розумінням до певних обмежень і перевірок. Вони вкрай необхідні для виявлення колаборантів, диверсантів, мародерів та інших порушників", - зазначив начальник поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали власника мережі донецьких ломбардів, підозрюваного у фінансуванні так званої "ДНР" - він перерахував псевдореспублікі понад 10 мільйонів гривень.

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