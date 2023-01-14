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Воевал против ВСУ. В Киевской области полиция задержала боевика "ДНР"

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Киевская область, Суббота 14 января 2023 15:54
Воевал против ВСУ. В Киевской области полиция задержала боевика "ДНР" Фото: в Киевской области полиция задержала боевика "ДНР" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белоцерковском районе Киевской области полиция задержала боевика так называемой "ДНР". В 2014 году мужчина воевал против ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции региона Андрея Небитова.

"Участника незаконных вооруженных формирований "ДНР" разоблачила уголовная полиция Киевской области. В 2014 году мужчина воевал против ВСУ, а затем поселился на в Белоцерковском районе", - рассказал он.

По словам Небитова, предателя удалось задержать во время стабилизационных мероприятий.

"Относитесь ответственно и с пониманием к определенным ограничениям и проверкам. Они крайне необходимы для выявления коллаборантов, диверсантов, мародеров и других нарушителей", - отметил начальник полиции.

Напомним, ранее в Киеве задержали владельца сети донецких ломбардов, подозреваемый в финансировании так называемой "ДНР" - он перечислил псевдореспублике более 10 миллионов гривен.

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ДНР Киевская область полиция
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