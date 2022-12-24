У Києві затримали власника ломбардів, який фінансував так звану "ДНР"

У Києві затримали власника мережі донецьких ломбардів, якого підозрюють в фінансуванні так званої "ДНР" - він перерахував псевдореспубліці більше 10 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що у 2014 році чоловік переїхав до Києва, а свій бізнес на тимчасово окупованих територіях, перереєстрував за російським законодавством. Також він відкрив рахунки у підконтрольному терористам банку, а корпоративні права на бізнес передав своїй матері - громадянці РФ.

Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила до бюджету терористичної організації податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми.

Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.