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Воевал против Украины еще с 2014 года. Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения

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Украина, Среда 09 ноября 2022 15:25
Воевал против Украины еще с 2014 года. Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения Фото: Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель оккупированной Макеевки (Донецкая область) вступил в ряды "ДНР" еще в 2014 году. Уже в августе этого года его захватили в плен и приговорили к 10 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В октябре 2014 года житель г. Макеевки вступил в ряды не предусмотренного законом вооруженного формирования "Б-2" "КСОВД" "ДНР", - говорится в сообщении.

Следователи сообщают, что он вступил в должность "командир орудия", а затем "служил" заряжающим номера расчета минометной батареи. За более чем 8 лет осужденный с позывным "Лёва" сменил 4 места "работы" и все это время активно участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, привлеченных в проведении антитеррористической операции.

"В начале марта 2022 года его мобилизовали и направили воевать в г. Мариуполь, где получил ранения. После лечения осужденный продолжил участвовать в боевых действиях в Донецкой области", - добавили в прокуратуре.

Уже в августе этого года боевик был задержан украинскими военнослужащими. Его судили по следующим статьям:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Создание террористической группы или террористической организации;
  • Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Приговором Октябрьского райсуда г. Днепропетровска осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что боевик, который вступил в так называемую "народную милицию "ЛНР" и воевал против Украины, был приговорен к 8 годам колонии.

Ранее суд приговорил к 15 годам жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.

Еще пять участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" были приговорены к лишению свободы. Четверо из них получили по 13 лет тюрьмы, еще один - 10.

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