Воював у Пісках та під Шахтарськом. Бойовика "ДНР" засудили на 10 років ув’язнення
Мешканець Донецька долучився до лав бойовиків ще у 2014 році та воював під Пісками та Шахтарськом (Донецька область). Його засудили на 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
"У квітні 2014 року мешканець м. Донецька вступив до лав терористичної організації "ДНР". Протягом 8 років зловмисник обіймав посади стрілка та кулеметника", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі повідомили, що весь цей час поплічник бойовиків брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України. Бойовик приймав участь у боях поблизу Донецька, Краматорська, Шахтарська та селища Піски. Його судили за наступними статтями:
- Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- Створення терористичної групи чи терористичної організації;
- Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
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