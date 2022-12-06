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Воював у Пісках та під Шахтарськом. Бойовика "ДНР" засудили на 10 років ув’язнення

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 18:10
Воював у Пісках та під Шахтарськом. Бойовика "ДНР" засудили на 10 років ув’язнення Фото: Бойовика "ДНР" засудили на 10 років ув’язнення (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Донецька долучився до лав бойовиків ще у 2014 році та воював під Пісками та Шахтарськом (Донецька область). Його засудили на 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні 2014 року мешканець м. Донецька вступив до лав терористичної організації "ДНР". Протягом 8 років зловмисник обіймав посади стрілка та кулеметника", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що весь цей час поплічник бойовиків брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України. Бойовик приймав участь у боях поблизу Донецька, Краматорська, Шахтарська та селища Піски. Його судили за наступними статтями:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Створення терористичної групи чи терористичної організації;
  • Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що житель Києва на замовлення РФ здавав місця дислокації військових частин та заводів. Агента Росії вдалося затримати та засудити на 15 років тюрми.

Мешканець окупованої частини Донецької області вступив до лав терористів "ДНР" та відправився воювати проти ЗСУ у сусідню область. Його захопили у полон та засудили на 15 років тюрми.

Командир танка угруповання "ЛНР" надавав накази обстрілювати інфраструктуру Сєвєродонецька (Луганська область). Його взяли у полон та засудили на 13 років тюрми.

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