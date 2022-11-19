Воював проти ЗСУ у Запорізькій області. Бойовика "ДНР" засудили на 15 років
Мешканець окупованої частини Донецької області вступив до лав терористів "ДНР" та відправився воювати проти ЗСУ у сусідню область. Його захопили у полон та засудили на 15 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У лютому 2022 року мешканець Тореза, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Бойовик виконував злочинні накази командирів російських військ, здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах. Також він брав безпосередню участь на боці РФ у бойових зіткненнях проти українських захисників на території Пологівського району Запорізької області.
"Під час здійснення оборони рубежів з метою утримання тимчасово окупованої території Пологівського району чоловік був взятий у полон підрозділами ЗСУ", - заявили у прокуратурі.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.
Нагадаємо, що командир танка угруповання "ЛНР" надавав накази обстрілювати інфраструктуру Сєвєродонецька (Луганська область). Його взяли у полон та засудили на 13 років тюрми.
РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.
Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.
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