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Воевал в Песках и под Шахтерском. Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам заключения

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 18:10
Воевал в Песках и под Шахтерском. Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам заключения Фото: Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Донецка присоединился к рядам боевиков еще в 2014 году и воевал под Песками и Шахтерском (Донецкая область). Его осудили на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В апреле 2014 года житель г. Донецка вступил в ряды террористической организации "ДНР". В течение 8 лет злоумышленник занимал должности стрелка и пулеметчика", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что все это время приспешник боевиков активно участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины. Боевик принимал участие в боях вблизи Донецка, Краматорска, Шахтерска и поселка Пески. Его судили по следующим статьям:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Создание террористической группы или террористической организации;
  • Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Приговором Индустриального районного суда г. Днепропетровска осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Киева по заказу РФ сдавал места дислокации воинских частей и заводов. Агент России удалось задержать и осудить на 15 лет тюрьмы.

Житель оккупированной части Донецкой области вступил в ряды террористов "ДНР" и отправился воевать против ВСУ в соседнюю область. Его захватили в плен и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Командир танка группировки "ЛНР" предоставлял приказы обстреливать инфраструктуру Северодонецка (Луганская область). Его взяли в плен и приговорили к 13 годам тюрьмы.

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