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Воював за "ДНР" та збирав інформацію про ЗСУ. Мешканця Запоріжжя засудили до 10 років тюрми

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 19:05
Воював за "ДНР" та збирав інформацію про ЗСУ. Мешканця Запоріжжя засудили до 10 років тюрми Фото: Окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Запоріжжя вступив до угруповання "ДНР" та збирав для окупантів інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ. Його засудили до 10 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.

"У 2014 році мешканець Запоріжжя вступив до лав батальйону "Восток" з метою безпосередньої участі в діяльності терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.

З жовтня 2014 року по лютий 2015 року він брав активну участь у військовому протистоянні силам ЗСУ на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік продовжив допомагати ворогу - збирав інформацію про розташування фортифікаційних споруд, блокпостів, рух колон військової техніки та інше", - пояснили у прокуратурі.

Чоловіка визнали винним в участі у терористичній організації та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Нагадаємо, що в Україні ще вісім окупантів відправили до тюрми за тероризм та держзраду. Обвинувачені воювали проти ЗСУ під Бахмутом та допомагали РФ у Херсоні.

Трьох військових РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудили до 12 років тюрми. Вони катували жителів Чернігівської області та погрожували їм розстрілами.

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