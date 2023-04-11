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Воевал за "ДНР" и собирал информацию про ВСУ. Жителя Запорожья приговорили к 10 годам тюрьмы

Новина українською →
Украина, Вторник 11 апреля 2023 19:05
Воевал за "ДНР" и собирал информацию про ВСУ. Жителя Запорожья приговорили к 10 годам тюрьмы Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Запорожья вступил в группировку "ДНР" и собирал для оккупантов информацию о перемещении подразделений ВСУ. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

"В 2014 году житель Запорожья вступил в ряды батальона "Восток" с целью непосредственного участия в деятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

С октября 2014 года по февраль 2015 года он активно участвовал в военном противостоянии силам ВСУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

"После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина продолжил помогать врагу - собирал информацию о расположении фортификационных сооружений, блокпостах, движении колонн военной техники и прочее", - пояснили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и назначили в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Напомним, что в Украине еще восемь оккупантов отправили в тюрьму за терроризм и госизмену. Обвиняемые воевали против ВСУ под Бахмутом и помогали РФ в Херсоне.

Трое военных РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 12 годам тюрьмы. Они пытали жителей Черниговской области и угрожали им расстрелами.

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