Воевал за "ДНР" и собирал информацию про ВСУ. Жителя Запорожья приговорили к 10 годам тюрьмы
Житель Запорожья вступил в группировку "ДНР" и собирал для оккупантов информацию о перемещении подразделений ВСУ. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.
"В 2014 году житель Запорожья вступил в ряды батальона "Восток" с целью непосредственного участия в деятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.
С октября 2014 года по февраль 2015 года он активно участвовал в военном противостоянии силам ВСУ на временно оккупированной территории Донецкой области.
"После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина продолжил помогать врагу - собирал информацию о расположении фортификационных сооружений, блокпостах, движении колонн военной техники и прочее", - пояснили в прокуратуре.
Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и назначили в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Напомним, что в Украине еще восемь оккупантов отправили в тюрьму за терроризм и госизмену. Обвиняемые воевали против ВСУ под Бахмутом и помогали РФ в Херсоне.
Трое военных РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 12 годам тюрьмы. Они пытали жителей Черниговской области и угрожали им расстрелами.
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