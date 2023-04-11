Штурмували Бахмут та допомагали РФ у Херсоні. В Україні відправили до тюрми ще 8 окупантів

В Україні ще вісім окупантів відправили до тюрми за тероризм та держзраду. Обвинувачені воювали проти ЗСУ під Бахмутом та допомагали РФ у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час бойових зіткнень на східному та південному фронтах. Серед засуджених - помічник гранатометника так званого "батальйону Прізрак". З 2014 року він воював проти сил АТО, а після повномасштабного вторгнення штурмував міста в Донецькій та Луганській областях. Під час однієї з ворожих наступальних операцій зловмисник потрапив у полон поблизу Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також тюремні строки отримали двоє бойовиків зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Ще один зловмисник мав завдання виявляти безпілотні літальні апарати Сил оборони на тимчасово окупованій території Луганської області.

"До 15 років ув’язнення також засуджено бойовика, який на початку повномасштабного вторгнення перебував у тюрмі на території тимчасово захопленої частини Донецької області. Згодом загарбники запропонували йому "амністію" за умови вступу до 100-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Упродовж 20 днів колишній в’язень брав участь у штурмі Бахмута і потрапив там у полон", - пояснили в СБУ.

Також реальний термін ув’язнення отримав мешканець Херсонської області, який у перший день повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога. Спільно з російськими військовими з 56-го полку ВДВ (повітряно-десантних військ РФ) він збирав розвіддані про переміщенням підрозділів ЗСУ на південному напрямку.

За матеріалами СБУ суд призначив цим загарбникам від 8 до 15 років ув’язнення. Їх звинуватили у державній зраді, колабораційній діяльності, участі у терористичній групі, участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.