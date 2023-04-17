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Латвія заборонила в’їзд до країни ще 10 громадянам Росії, - МЗС

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Латвія, Понеділок 17 квітня 2023 15:15
Латвія заборонила в’їзд до країни ще 10 громадянам Росії, - МЗС Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса.

"Засуджую несправедливий і суворий вирок щодо російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр ухвалив рішення накласти заборону на в'їзд до країни 10 громадянам РФ, які пов'язані з винесенням вироку опозиціонеру.

"Я закликаю ЄС також запровадити санкції", - додав Рінкевичс.

Нагадаємо, що Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі. Причина так звана "держзрада" та поширення "фейків про армію РФ".

МЗС Британії викликало російського посла Андрія Келина. Причиною тому став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, який має, зокрема, і громадянство Великобританії.

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