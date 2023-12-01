Воювали під Херсоном і Сєвєродонецьком. Двох окупантів засудили до 12 років в'язниці

Бойовик "КВН"

Одним із засуджених є бойовик із позивним "КВН", який напередодні 24 лютого 2022 року приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

Там його зарахували до складу 5-ї мотострілецької бригади країни-агресора, видали автомат Калашникова та боєприпаси до нього. На початку повномасштабного вторгнення РФ він будував фортифікаційні укріплення росіян на Херсонському та Миколаївському напрямках.

Згодом зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони під Мар'їнкою та в районі Красногорівки Донецької області.

Бойовик "Кондрат"

Інший бойовик на прізвисько "Кондрат" перебував у складі одного з окупаційних угруповань РФ на посаді гранатометника.

У лавах загарбників він спочатку облаштовував російські укріпрайони та блокпости поблизу Сєвєродонецька в Луганській області.

Потім фігурант обстрілював бойові позиції українських захисників неподалік Кліщіївки під Бахмутом.

Їх визнали винними в держзраді

Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час запеклих боїв під Авдіївкою та Бахмутом.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за фактом державної зради. За матеріалами української спецслужби суд призначив їм 12 років тюремного ув'язнення.

Вироки для зрадників в Україні

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.