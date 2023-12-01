Воевали под Херсоном и Северодонецком. Двух оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил двух оккупантов к 12 годам тюрьмы. Они воевали на Херсонском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Одним из осужденных является боевик с позывным "КВН", который накануне 24 февраля 2022 года присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа России.
Там его зачислили в состав 5-й мотострелковой бригады страны-агрессора, выдали автомат Калашникова и боеприпасы к нему. В начале полномасштабного вторжения РФ он строил фортификационные укрепления россиян на Херсонском и Николаевском направлениях.
Впоследствии предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны под Марьинкой и в районе Красногоровки Донецкой области.
Другой боевик по прозвищу "Кондрат" находился в составе одной из оккупационных группировок РФ в должности гранатометчика.
В рядах захватчиков он сначала обустраивал российские укрепрайоны и блокпосты вблизи Северодонецка в Луганской области.
Затем фигурант обстреливал боевые позиции украинских защитников неподалеку Клещиевки под Бахмутом.
Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев под Авдеевкой и Бахмутом.
На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по факту государственной измены. По материалам украинской спецслужбы суд назначил им 12 лет тюремного заключения.
Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.
Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.
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