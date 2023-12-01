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Воевали под Херсоном и Северодонецком. Двух оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

Архивное фото: Двух оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский суд приговорил двух оккупантов к 12 годам тюрьмы. Они воевали на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Боевик "КВН"

Одним из осужденных является боевик с позывным "КВН", который накануне 24 февраля 2022 года присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа России.

Там его зачислили в состав 5-й мотострелковой бригады страны-агрессора, выдали автомат Калашникова и боеприпасы к нему. В начале полномасштабного вторжения РФ он строил фортификационные укрепления россиян на Херсонском и Николаевском направлениях.

Впоследствии предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны под Марьинкой и в районе Красногоровки Донецкой области.

Боевик "Кондрат"

Другой боевик по прозвищу "Кондрат" находился в составе одной из оккупационных группировок РФ в должности гранатометчика.

В рядах захватчиков он сначала обустраивал российские укрепрайоны и блокпосты вблизи Северодонецка в Луганской области.

Затем фигурант обстреливал боевые позиции украинских защитников неподалеку Клещиевки под Бахмутом.

Их признали виновными в госизмене

Оба злоумышленника попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев под Авдеевкой и Бахмутом.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по факту государственной измены. По материалам украинской спецслужбы суд назначил им 12 лет тюремного заключения.

Приговоры для предателей в Украине

Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.

Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.

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