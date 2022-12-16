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Воювали на боці ворога: засуджено трьох мешканців Донецької області

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Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 18:09
Воювали на боці ворога: засуджено трьох мешканців Донецької області Фото: державних зрадників з Донецької області засудили до ув'язнення (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За обвинуваченням Донецької обласної прокуратури трьом мешканцям Донецької області ухвалено вироки як зрадникам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Перший із засуджених з позивним "Худий" протягом п'яти років був учасником незаконних збройних формувань (НЗФ) РФ. Він вступив до лав "ополчєнія ДНР" як стрілок ще у липні 2014 року, коли Донецьк окупували НЗФ. Згодом він продовжував воювати у складі так званої Республіканської гвардії. У листопаді 2022 року його мобілізували для участі у війні проти України на боці окупантів.

Другий засуджений - мешканець смт Троїцько-Харцизьк - у вересні того ж року став кулеметником полку спеціального призначення мотострілецької бригади "Оплот". У 2016 році він звільнився із незаконного збройного формування, але з початком повномасштабного вторгнення РФ повернувся на "службу" до ворога.

Третій засуджений - уродженець Макіївки - почав служити окупантам у 2015 році рядовим роти матеріального забезпечення так званої окремої артилерійської бригади "Кальміус". Зі зброєю у руках він охороняв територію підрозділу у Донецьку.

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вироки трьом мешканцям Донеччини за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у терористичній організації та не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України). Двом громадянам призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, а третьому - 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у Луганській області чотирьом колаборанткам вручено підозри про ініціювання та проведення псевдореферендуму щодо входження регіону до складу Російської Федерації.

Раніше ми писали, що у Слов'янську правоохоронці затримали шкільного вчителя, який здавав російським окупантам місця дислокації бійців ЗСУ.

Нагадаємо, в Одесі викрили ворожого агента, який знімав позиції ЗСУ на прихований відеореєстратор.

Окрім того, правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував диверсії у Києві.

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