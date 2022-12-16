ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воевали на стороне врага: осуждены трое жителей Донецкой области

Новина українською →
Украина, Пятница 16 декабря 2022 18:09
Воевали на стороне врага: осуждены трое жителей Донецкой области Фото: государственных изменников из Донецкой области приговорили к заключению (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

По обвинению Донецкой областной прокуратуры трем жителям Донецкой области вынесены приговоры как предателям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Первый из осужденных с позывным "Худой" в течение пяти лет был участником незаконных вооруженных формирований (НВФ) РФ. Он вступил в ряды "ополчения ДНР" в качестве стрелка еще в июле 2014 года, когда Донецк оккупировали НВФ. Впоследствии он продолжал воевать в составе так называемой Республиканской гвардии. В ноябре 2022 года его мобилизовали для участия в войне против Украины на стороне оккупантов.

Второй осужденный - житель пгт Троицко-Харцызск - в сентябре того же года стал пулеметчиком полка специального назначения мотострелковой бригады "Оплот". В 2016 году он уволился из незаконного вооруженного формирования, но с началом полномасштабного вторжения РФ вернулся на "службу" к врагу.

Третий осужденный - уроженец Макеевки - начал служить оккупантам в 2015 году рядовым роты материального обеспечения так называемой отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус". С оружием в руках он охранял территорию подразделения Донецка.

"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом вынесены приговоры трем жителям Донбасса за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины). Двум гражданам назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а третьему - 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На днях РБК-Украина сообщало, что в Луганской области четырем коллаборанткам вручены подозрения об инициировании и проведении псевдореферендума по вхождению региона в состав Российской Федерации.

Ранее мы писали, что в Славянске правоохранители задержали школьного учителя, сдавшего российским оккупантам места дислокации бойцов ВСУ.

Напомним, в Одессе разоблачили вражеского агента, снимавшего позиции ВСУ на скрытый видеорегистратор.

Кроме того, правоохранители задержали готовившего диверсии в Киеве агента ФСБ .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура Генеральная прокуратура Украины
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах