Колаборанткам у Луганській області вручили підозри: вони ініціювали і провели псевдореферендум

У Луганській області чотирьом колаборанткам вручено підозри про ініціювання та проведення псевдореферендуму щодо входження регіону до складу Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За даними слідства, всі чотири підозрювані зробили кожна свій "внесок" у справу організації і проведення незаконного "плебісциту" на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Так, двоє так званих "депутатів народної ради ЛНР III cкликання" ініціювали у вересні 2022 року псевдозакон про фейковий референдум "ЛНР" щодо входження до складу РФ, проголосували за нього і підписали у голови "ЛНР". На підставі цього документа 23-27 вересня в окупованих районах Луганської області були підготовлені і проведені дії, які можна класифікувати як "псевдореферендум".

Під час цього незаконного волевиявлення у Луганську діяла "центральна виборча комісія ЛНР", яку очолила так званий "секретар ЦВК ЛНР". Саме вона забезпечувала всі необхідні документальні та комунікаційні процедури, аж до передачі інформації російським ЗМІ. Ця колаборантка стала ще однією підозрюваною у справі організації незаконного "плебісциту".

Кррім того, в організації та проведенні фейкового "референдуму" також взяла участь "член територіальної виборчої комісії Жовтневого району Луганська". Жінка спільно з іншими особами складала списки та ідентифікувала виборців, забезпечувала видачу "бюлетенів" для голосування та їх підрахунок.

"За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури чотирьом організаторам "псевдореферендуму" повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.