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"Зливав" дані про ЗСУ окупантам. Вчитель фізики зі Слов'янська поповнив ряди зрадників

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Понеділок 28 листопада 2022 09:48
"Зливав" дані про ЗСУ окупантам. Вчитель фізики зі Слов'янська поповнив ряди зрадників Ілюстративне фото: у Слов'янську затримали вчителя фізики, який зливав дані про ЗСУ окупантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Слов'янську правоохоронці затримали шкільного вчителя, який здавав російським окупантам місця дислокації бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Слідство зазначає, що у березні - жовтні 2022 року вчитель фізики однієї зі шкіл з власного аканту через месенджер "зливав" місця розташування українських військових у Слов’янську. Він поширював текстову інформацію в чат-боті так званої "народної міліції ДНР".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК). Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, в Одесі викрили ворожого агента, який знімав позиції ЗСУ на прихований відеореєстратор.

Окрім того, правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував диверсії у Києві.

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