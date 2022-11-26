В Одесі агент ФСБ знімав на відеореєстратор позиції військових

В Одесі ворожий агент знімав позиції військових на прихований відеореєстратор. Шпигуна затримали під час спроби передачі розвідданих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився житель Одеси та фанат "русского мира". Він розраховував у разі окупації регіону отримати "посаду".

Агент російських спецслужб розмістив у салоні свого авто прихований відеореєстратор. Він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Фігурант приховано збирав інформацію про місця дислокації військ, кількість захисників та техніку, готовність до обороноздатності.

Всі розвіддані чоловік зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу. СБУ вчасно викрила шпигуна та затримала його при спробі передачі таємної інформації.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала в Одесі ворожого шпигуна (ssu.gov.ua)