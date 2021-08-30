Войска США завершили выход из Афганистана, - Пентагон

Военные США завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана. После того, как из аэропорта Кабула вылетели последние военные самолеты, контроль над ним установили боевики радикального движения "Талибан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство гражданской авиации США и Пентагон.
Агентство гражданской авиации США (FAA) на своем сайте сообщило о потере контроля над аэропортом в Кабуле.
В то же время на брифинге в Пентагоне американский генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший официально объявил о завершении эвакуации и военной миссии в Афганистане.
"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан", - заявил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший.
Напомним, что США обсудили с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. В нем талибов призывают не мешать эвакуации.