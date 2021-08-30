ООН призвала талибов не мешать выезду афганцев и иностранцев, Россия и Китай воздержались
Фото: Совбез ООН призвал талибов не мешать выезду из страны (wikimedia by IAEA Imagebank)
Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к талибам не мешать жителям Афганистана и иностранцам покинуть страну. Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза. Россия и Китай воздержались.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.
Согласно резолюции, проект которой подготовила Франция, талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле. Всем покидающим страну должна быть гарантирована полная безопасность.
Документ также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.