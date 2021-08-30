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ООН призвала талибов не мешать выезду афганцев и иностранцев, Россия и Китай воздержались

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Нью-Йорк, Понедельник 30 августа 2021 22:34
ООН призвала талибов не мешать выезду афганцев и иностранцев, Россия и Китай воздержались Фото: Совбез ООН призвал талибов не мешать выезду из страны (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к талибам не мешать жителям Афганистана и иностранцам покинуть страну. Документ поддержали 13 из 15 постоянных членов Совбеза. Россия и Китай воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

Согласно резолюции, проект которой подготовила Франция, талибы должны обеспечить доступ к нескольким пропускным пунктам выезда или вылета из Афганистана, включая международный аэропорт в Кабуле. Всем покидающим страну должна быть гарантирована полная безопасность.

Документ также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.

Напомним, 31 августа международный аэропорт Кабула перейдет под контроль боевиков движения "Талибан".

Отметим, талибы отклонили предложение Великобритании и Франции о создании в Афганистане зоны безопасности для местных жителей, которые не успели эвакуироваться.

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