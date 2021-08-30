США обсуждают с миром работу аэропорта в Кабуле после 31 августа

США обсуждают с мировыми партнерами ситуацию в Афганистане . Речь идет о работе аэропорта в Кабуле после 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в Twitter.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, работа аэропорта в Кабуле является приоритетом.

"Мы в настоящее время работаем с партнерами в этом регионе над тем, как его держать в рабочем, операционном состоянии", - сказала Псаки.

Она добавила, что подобные переговоры ведутся также и в отношении региональных воздушных гаваней.

Также Псаки заверила, что США и дальше будут продолжать работу над выдачей виз афганцам, которые помогали американцам в Афганистане.