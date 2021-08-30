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Війська США завершили вихід з Афганістану, - Пентагон

Автор: Наталья Скороход

Військові США завершили 20-літню місію та остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як з аеропорту Кабулу вилетіли останні військові літаки, контроль над ним встановили бойовики радикального руху "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство цивільної авіації США та Пентагон.

Агентство цивільної авіації США (FAA) на своєму сайті повідомило про втрату контролю над аеропортом в Кабулі.

Водночас на брифінгу в Пентагоні американський генерал Кеннет Ф. Маккензі-молодший офіційно оголосив про завершення евакуації та військової місії США в Афганістані.

"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виведення з Афганістану і закінчення військової місії з евакуації американських громадян",- заявив генерал Кеннет Ф.Маккензі-молодший.

Нагадаємо, що США обговорили зі світовими лідерами ситуацію в Афганістані.

Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН прийняла резолюцію по Афганістану. У ньому талібів закликають не заважати евакуації.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан