Війська США завершили вихід з Афганістану, - Пентагон

Військові США завершили 20-літню місію та остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як з аеропорту Кабулу вилетіли останні військові літаки, контроль над ним встановили бойовики радикального руху "Талібан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство цивільної авіації США та Пентагон.
Агентство цивільної авіації США (FAA) на своєму сайті повідомило про втрату контролю над аеропортом в Кабулі.
Водночас на брифінгу в Пентагоні американський генерал Кеннет Ф. Маккензі-молодший офіційно оголосив про завершення евакуації та військової місії США в Афганістані.
"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виведення з Афганістану і закінчення військової місії з евакуації американських громадян",- заявив генерал Кеннет Ф.Маккензі-молодший.
Нагадаємо, що США обговорили зі світовими лідерами ситуацію в Афганістані.
Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН прийняла резолюцію по Афганістану. У ньому талібів закликають не заважати евакуації.