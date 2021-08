Війська США завершили вихід з Афганістану, - Пентагон

Агентство цивільної авіації США (FAA) на своєму сайті повідомило про втрату контролю над аеропортом в Кабулі.

Водночас на брифінгу в Пентагоні американський генерал Кеннет Ф. Маккензі-молодший офіційно оголосив про завершення евакуації та військової місії США в Афганістані.

"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виведення з Афганістану і закінчення військової місії з евакуації американських громадян",- заявив генерал Кеннет Ф.Маккензі-молодший.

JUST IN: "I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens," Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., U.S. CENTCOM commander, announces at Pentagon press briefing. https://t.co/Wfv8QKQBYU pic.twitter.com/0coYP8Lmah