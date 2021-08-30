Війська США завершили вихід з Афганістану, - Пентагон

Військові США завершили 20-літню місію та остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як з аеропорту Кабулу вилетіли останні військові літаки, контроль над ним встановили бойовики радикального руху "Талібан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство цивільної авіації США та Пентагон.