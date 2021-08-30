Війська США завершили вихід з Афганістану, - Пентагон
Військові США завершили 20-літню місію та остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як з аеропорту Кабулу вилетіли останні військові літаки, контроль над ним встановили бойовики радикального руху "Талібан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство цивільної авіації США та Пентагон.
Агентство цивільної авіації США (FAA) на своєму сайті повідомило про втрату контролю над аеропортом в Кабулі.
Водночас на брифінгу в Пентагоні американський генерал Кеннет Ф. Маккензі-молодший офіційно оголосив про завершення евакуації та військової місії США в Афганістані.
"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виведення з Афганістану і закінчення військової місії з евакуації американських громадян",- заявив генерал Кеннет Ф.Маккензі-молодший.
JUST IN: "I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens," Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., U.S. CENTCOM commander, announces at Pentagon press briefing. https://t.co/Wfv8QKQBYU pic.twitter.com/0coYP8Lmah— ABC News (@ABC) August 30, 2021
Нагадаємо, що США обговорили зі світовими лідерами ситуацію в Афганістані.
Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН прийняла резолюцію по Афганістану. У ньому талібів закликають не заважати евакуації.