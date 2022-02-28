Війська Росії зупинилися на київському напрямку. Авіація ЗСУ б'є по ворогу
Фото: військові захопили кілька російських танків у Чернігівській області facebook.com/GeneralStaff.ua)
Російські зупинилися на київському напрямку. Українська авіація б'є по ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича.
"Противник повністю залишив рух на цьому напрямку, деякі підрозділи відходять, наша артилерія і авіація продовжує наносити по противнику удари", - сказав Арестович.
За його словами, на чернігівському та сумському напрямках спостерігається тиша. До Харкова противник намагався прорватися вдень.
Раніше Арестович повідомив, що війська РФ, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Василькові Київської області стихли запеклі бої з бойовиками. Противник зазнав великих втрат.