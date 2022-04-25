Войска РФ заявили о прекращении боевых действий на "Азовстали" для выхода гражданских

Министерство обороны РФ заявило о прекращении боевых действий на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе с 14:00 25 апреля. Там заявили, что это сделано для эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В российском минобороны утверждают, что сегодня с 14:00 в одностороннем порядке прекращают любые военные действия в районе "Азовстали". Войсковые подразделения будут отведены на безопасное расстояние, чтобы обеспечить выход гражданского населения "в любых избранных ими направлениях".

Напомним, 21 апреля Путин приказал отменить штурм "Азовстали". Однако оккупанты продолжили обстрелы и бомбардировки территории завода.

Отметим, накануне Красный Крест потребовал предоставить доступ в Мариуполь, чтобы безопасно эвакуировать гражданских и раненых украинских военных.

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