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Війська РФ заявили про припинення бойових дій на "Азовсталі" для виходу цивільних

Фото: наслідки ворожих обстрілів Маріуполя (t.me/u_now)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони РФ заявило про припинення бойових дій на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі з 14:00 25 квітня. Там заявили, що це зроблено для евакуації цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У російському міноборони стверджують, що сьогодні з 14:00 в односторонньому порядку припиняють будь-які військові дії в районі "Азовсталі". Військові підрозділи будуть відведені на безпечну відстань, щоб забезпечити вихід цивільного населення "в будь-яких обраних ними напрямках".

Нагадаємо, 21 квітня Путін наказав скасувати штурм "Азовсталі". Однак окупанти продовжили обстріли і бомбардування території заводу.

Зазначимо, напередодні Червоний Хрест зажадав надати доступ до Маріуполя, щоб безпечно евакуювати цивільних і поранених українських військових.

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